Semana Santa: Transporte público en Lima y Callao tendrá horario especial hasta Viernes Santo

A tomar precauciones. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el servicio de transporte público para ambas ciudades contará con un horario especial por los feriados de Semana Santa. La nueva disposición tomada por dicho organismo será aplicada para el Jueves y Viernes Santo.

¿Cuál será el nuevo horario?

El organismo perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones publicó dicha información mediante sus redes sociales, donde a través de una serie de infografías revela cuáles serán los horarios que tendrá cada transporte hasta Viernes Santo.

Horarios especiales hasta Viernes Santo.

De acuerdo a dicha publicación, se logra observar que la Línea 1 del Metro de Lima y Callao estará disponible para el público desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., cuando habitualmente los últimos trenes salen cerca de las 11:00 p.m.

Por otro lado, el servicio de corredores complementarios tendrá el mismo tiempo de funcionamiento que el Metro de Lima y Callao. No obstante, el servicio de transporte regular sí será diferente, ya que, si bien estará sujeto a la demanda, atenderá desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche (12:00 a.m.).

Cabe decir que en el caso del servicio de taxi autorizado por la ATU, estos vehículos podrán circular las 24 horas del días con normalidad.

El Metropolitano varía según la línea

La situación del Metropolitano es un caso aparte, ya que las horas de funcionamiento varían según sus servicios.

Horario especial del Metropolitano.

Por ejemplo, las líneas regulares A, B y C recorrerán la ciudad de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. en ambos días. Lo mismo ocurre con las rutas alimentadores que operarán hasta las 11:00 p.m. No obstante, el servicio expreso EX4 solo funcionará el jueves, entre las 05:30 a.m. y 08:30 p.m.

En el caso de los servicios Lechucero y playero, el primero estará disponible con una tarifa de S/. 3.20 desde las 11:30 p.m. hasta las 4:00 a.m. de los días jueves, viernes y sábado. Por su parte, el segundo de ellos funcionará de viernes a domingo entre las 10:00 a.m. y las 07:00 p.m.

También cerraron las vías

Cabe decir que, junto a esta decisión, la Municipalidad Metropolitana de Lima también informó que, también debido a Semana Santa, las vías del Centro Histórico estarán cerradas hasta el Domingo de Resurrección el objetivo de facilitar las procesiones.

Por dicha razón, la ATU insta a los usuarios a estar precavidos ante las medidas que se están tomando por Semana Santa, como el cambio de horario para el transporte público en Lima y Callao.