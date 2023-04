Sereno de Surco: Familia y autoridades despidieron a Luis Manrique Pizarro con sentido homenaje

La familia y las autoridades municipales de Surco se despidieron del sereno asesinado en el ejercicio de sus funciones con un sentido homenaje a su trayectoria. El presidente del Congreso, José Williams, y el alcalde del distrito, Carlos Bruce, asistieron al velorio y acompañaron a la familia en su dolor.

Los restos de Luis Manrique Pizarro fueron velados durante la noche del último lunes 17 de abril, donde el féretro ingresó en compañía de una gran cantidad de personas y el sonido de las sirenas de serenazgo. Allí, sus allegados le dedicaron emotivas palabras al efectivo municipal que perdió la vida tras recibir un disparo de bala en el cuello.

"Eres un héroe, un grande mi viejo. Lo diste todo y siempre en cada patrullaje, en cada ayuda, en cada momento, siempre aguerrido. Tú no has muerto, tú estás vivo. Arriba Alianza, arriba Luya, arriba mi viejo, arriba Luis Justino Manrique Pizarro", dijo su hija.

Miembros del serenazgo de varios distritos llegaron a la parroquia Santiago Apóstol para despedirse de quien fue en vida sereno por 20 años. Allí, también llegaron el presidente del Congreso, José Williams, y el alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien formó parte de la guardia de honor, cargó el féretro y se pronunció sobre el terrible homicidio de Luis Manrique.

"Es una persona muy querida para quienes lo han conocido aquí en el municipio. Así que la familia de Luis Manrique es nuestra familia y él va a recibir una compensación para ayudar a la familia. No solo se trata de un sereno, se trata de todos los serenos del Perú. Que no se crea que aquí se va a poder ir disparando a un sereno y no pase nada. No, señor, aquí en Surco, no nos vamos quedar tranquilos", dijo.