Actriz de la telenovela 'El privilegio de amar' fue hospitalizada de emergencia: Esto se sabe sobre su salud

La reconocida actriz de telenovelas preocupó a sus fans tras revelar que tuvo que ser internada de emergencia en el hospital debido a un incidente que sufrió en una locación grabando.

A través de sus redes sociales, la conocida actriz mexicana Cynthia Klitbo, de 57 años, conocida por su participación en telenovelas como 'Teresa' donde dio vida a Juana, la madrina de la protagonista personificada por Angelique Boyer, 'El privilegio de amar' y 'El Dragón' reveló detalles de por qué tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

Según su relato, sintió un fuerte dolor cuando estaba grabando en una locación en Guadalajara, ya que una Latrodectus, conocida popularmente como viuda negra, la habría picado en la pierna.

"¿Qué creen que me pasó? Me picó una araña gigante y me están poniendo un antídoto. Se me durmió la pierna, estaba en una locación y pues resulta que me meten antídoto porque me picó. Ya me enseñaron la foto (de la araña) y sí está de miedo. (...) Me picó una puta viuda negra, me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear. No lo puedo creer", señaló en un video en su cuenta de Instagram.