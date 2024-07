SIS financió más de 7.6 millones de atenciones por infecciones respiratorias agudas a nivel nacional

02/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las bajas temperaturas que se vienen registrando en las diferentes regiones del país, están ocasionando un preocupante incremento de los casos de neumonía y otras infecciones respiratorias agudas (IRA) en la población. Ante esta situación, el Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud, recuerda que las atenciones y tratamiento de los asegurados por este motivo son cubiertas de manera integral y gratuita.



Asimismo, el SIS informó que durante el 2023 y el primer trimestre del presente año, han financiado más de 7.6 millones de atenciones por infecciones respiratorias agudas en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y gobiernos regionales.



El Minsa hizo un llamado a las personas para que se vacunen contra las enfermedades respiratorias para evitar que su salud se vea afectada por el intenso frío. En tal sentido, dio a conocer que se están realizando una serie de campañas de vacunación. Recuerda que las vacunas contra influenza y neumococo son gratuitas y están en todos los establecimientos de salud públicos.



También recomendó que apenas se presenten los primeros síntomas, como son dificultad al respirar o respiración más rápida de lo normal, fiebre, estornudos, secreción nasal, somnolencia, decaimiento, entre otros, acudan al establecimiento de salud más cercano. Invocó no automedicarse.

Cobertura y atenciones

Por su parte, el Seguro Integral de Salud (SIS) reitera a sus asegurados que la cobertura financiera abarca también todas las atenciones y tratamientos que requieran a causa de las enfermedades respiratorias adquiridas en esta época, lo que incluye medicamentos, insumos, procedimientos médicos, exámenes clínicos, de laboratorio y de imágenes, hospitalización, así como posibles complicaciones y hasta traslado de emergencia, en caso requiera atención especializada en un establecimiento de alta complejidad. La cobertura es gratuita e integral.



Respecto a las IRA más frecuentes, el SIS señaló que sus estadísticas señalan que por faringitis financiaron más de 4.2 millones de atenciones y por rinofaringitis aguda (resfriado común) fueron más de 2.4 millones. Le siguieron por bronquitis (cerca de 700 mil), infección aguda de vías respiratorias superiores (más de 139 mil) y neumonía (más de 127 mil).



Del total de 7.6 millones de atenciones por IRA a nivel nacional, el 32.1% corresponde a asegurados menores de 5 años, el 20.2% a infantes entre 5 y 11 años, el 20.1% a adultos entre 30 y 59 años y el 10.1% a los mayores de 60 años. Las atenciones a los jóvenes entre 18 a 29 años llegó al 9.9% del total y a los adolescentes entre 12 y 17 fue el 7.6%.

En regiones

En Lima se registró el 21.5% de las atenciones a nivel nacional. A nivel regiones, la que registró mayor número de atenciones fue Cajamarca (447 170), seguida de Loreto (440 444), Piura (404 426), Áncash (387 153), La Libertad (338 968), Junín (333 721), Arequipa (321 773), Cusco (313 109), Huánuco (293 463), Puno (266 874) y Ayacucho (265 534), entre otros.



El SIS es un seguro de salud dirigido a todos los residentes en el país que no cuentan con otro seguro de salud público o privado. No es un establecimiento de salud, no entregamos medicamentos, citas médicas ni referencias. Cualquier reclamo o queja llamar a la línea gratuita 113 opción 7.