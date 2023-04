05/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una madre de familia denunció al profesor de educación física de su hija de 7 años tras enterarse que la había agredido físicamente. Según cuenta, el suceso ocurrió durante la clase del docente, quien agarró del cuello a la menor y la terminó alzando por los aires.

Todo ocurrió el último lunes 3 de abril en la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez en el distrito de San Juan de Lurigancho. Al parecer, la pequeña estudiante de segundo grado de primaria habría tenido una actitud que no le agradó al profesor Pedro Paucar Ordaya.

Sin más razón aparente, el video de las cámaras de seguridad del colegio registra cómo el profesor toma del cuello a la menor y la alza durante varios segundos en el aire frente a todos sus compañeros. En cuanto la niña vuelve a pisar el suele es evidente que esta parte de su cuerpo ha quedado adolorida pues se comienza a sobar durante unos momentos.

"Me dijo que el profesor le había presionado el cuello y que ella se había atorado. A un punto donde se ve en un video donde mi hija se toca el cuello porque le hizo doler", indicó la madre de la estudiante para América Noticias.

Así fue cómo el profesor de educación física agredió a su estudiante de 7 años

Las cámaras del lugar captaron el preciso instante en el que el profesor de educación física agredió físicamente a su estudiante de 7 años alzando por los aires durante varios segundos.

El profesor lo niega

Al ser encarado por la madre de familia, Noriega Jiménez negó las acusaciones en su contra y dijo que él nunca había lastimado a su alumna. Sin embargo, en las imágenes difundidas es claro que el actuar del docente fue distinto.

"Yo nunca le he faltado el respeto a nadie, a ningún niño. Yo no lo he lastimado. Yo la alcé de la mano y de la nuca para no lastimarla", dijo el profesor.

De acuerdo a las declaraciones de la madre, el profesor amenazó al resto de sus estudiantes diciéndoles que ellos correrían la misma suerte si es que se comportaban al igual que su hija.

"El profesor les dijo (a los escolares) que si seguían portando mal les iba a hacer a todos lo mismo", expresó la denunciante.

Reclamo a las autoridades

La madre exige a las autoridades que tomen medidas al respecto pues la presencia del docente representaría un riesgo para su hija y demás alumnos.

"Los que se tienen que encargar de él es la UGEL. Lo que yo pido es que ese profesor no regrese al colegio. Él tiene otras denuncias", reclamó.

Sin embargo, hasta el momento el colegio solo ha optado por restringir la enseñanza del docente en el aula de la menor de 7 años y limitar su acercamiento a 20 metros de distancia.