"Que sepa cómo se sufre en una estatal": Madre reveló por qué quiere a su hijo en UNMSM

Como se recuerda el 1 y 2 de abril fueron las últimas fechas que se realizó el examen de admisión de la Decana de América, y dejó distintas anécdotas que se viralizaron en redes sociales. Tanto los postulantes como los padres se encontraban emocionados por saber cuáles serían los resultados de tanto estudio y esfuerzo para lograr alcanzar una vacante.

Es así como, a través de la cuenta de TikTok de Academia IPluton, compartió un video donde se muestra una entrevista realizada a una madre de familia que esperaba en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En el video, ante la pregunta ¿por qué San Marcos y no una universidad privada?, la señora responde que deseaba que su hijo aprenda a valorar las cosas.

"Porque quiero enseñarle a mi hijo cómo se sufre sacar una carrera en una estatal, antes de una particular. Quiero que él aprenda cómo se sufre en esta vida, y así va a tener que empezar", manifestó ante la cámara.

"En resumen, no tiene plata": seguidores reaccionan al video de TikTok

El video que ha logrado sumar 93 mil reproducciones, también generó que los usuarios de la plataforma china de TikTok comentaran sobre las expresiones de la madre sobre el motivo por el cual su hijo debe estar en UNMSM.

"Se dice que no tengo plata", "en pocas palabras: no hay money", "es su hijo o entenado... que quiere que sufra y sufra", "en la particular también se sufre", "en la privada qué... todos nos desvelamos", "no sé ustedes, pero ir a San Marcos o cualquier universidad nacional se siente más satisfactorio porque lo lograste con tu esfuerzo y dedicación", "es el sueño de los padres, no de sus hijos", "lo resumo, no tengo plata", son las reacciones de las personas sorprendidas en TikTok.

"La realidad es un tema económico, no todos pueden pagar una privada, los profesores rotan, enseñan tanto en San Marcos como en otras privadas", "sea privada o nacional, deseo para mis hijos paciencia, tolerancia y empeño para que acaben su carrera profesional", se lee entre los comentarios del video.

Otros comentarios de padres en el examen de UNMSM

Luego, una madre afirmó que está orgullosa de que su hijo postule a San Marcos porque "es una de las mejores universidades nacionales del Perú". Asimismo, otra señora señaló que la casa superior de estudios "tiene buenos profesores y están capacitados".