SMP: ¡Trágico! Joven que se resistió a robo de su motocicleta podría perder la pierna

La inseguridad ciudadana sigue dejando secuelas negativas en la población peruana, como evidencia el caso de Elion Pineda, un joven de apenas 22 años que podría perder su pierna luego de ser atacado a balazos por delincuentes al resistirse al robo de su motocicleta.

Exitosa pudo conversar con el tío del joven, que manifestó su preocupación por el grave estado de salud que pasa Elion, además de informar cómo este fue brutalmente atacado por criminales mientras salía de su trabajo.

En diálogo con nuestro medio, el familiar de la víctima comentó que luego del incidente, su sobrino fue rápidamente trasladado a una posta cercana, pero al no haber médicos especializados para atenderlo, tuvo que ser transferido a Lima.

"Lo trasladaron a una posta local, pero no habían médicos para atenderlo. Ante esto pedimos transferencia a un hospital de Lima, y le realizaron todos los análisis correspondientes en el Hospital Sabogal", señaló.

Sin embargo, grande fue su sorpresa y preocupación cuando los médicos le dieron a conocer que si bien su sobrino iba a ser atendido y posteriormente operado, había una larga lista de espera. Lamentablemente, la salud del joven no mejora y se encuentra en un momento crítico.

"Su salud es grave, ya no soporta el intenso dolor y se ha formado una materia de donde sale pus", explicó.

La terrible situación que pasa el joven ha llevado a sus familiares a pedir ayuda a las autoridades del país, pues de no recibir atención inmediata, Elion Pineda podría perder una de sus piernas y quedar inválido el resto de su vida.

"Le rogamos a las autoridades que le den prioridad a mi sobrino. Me gustaría que me escuche la ministra de Salud o el director del hospital. Mi sobrino está manteniendo a su familia en provincia y con esto no puede", indicó el tío de la víctima.