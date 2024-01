Universitario tras actos de violencia previos a la 'Noche Crema': "Cumplimos con todos los requisitos"

Universitario de Deportes ('U') se pronunció sobre los actos de violencia en los exteriores del Estadio Monumental previos a la 'Noche Crema' 2024 y aseguró que cumplió con todos los requisitos de las autoridades.

A través de un comunicado, los 'cremas' rechazaron los acontecimientos y demandaron que existe un clima de paz en el deporte nacional.

Asimismo, la 'U' apuntó que elaboraron un plan de seguridad que fue aprobado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual abarcaba una zona de influencia alrededor de los 500 metros del perímetro del estadio.

En esa misma línea, los 'merengues' puntualizaron que la violencia en las calles relacionada a los eventos deportivos exige el compromiso conjunto de todos los actores involucrados.

En declaraciones para Panamericana Televisión, Jean Ferrari indicó que lo ocurrido le parece más un show que un problema a erradicar y aseveró que el plan de seguridad funcionó correctamente.

"En este caso el plan de seguridad funciona bien, la policía no solo cubre la zona sino 500 metros de perímetro del lugar del evento. Más me parece digitado que realmente un problema, que se tiene que erradicar, pero no en forma de show. Estoy acá y no veo más prensa como la que salió hoy en la mañana, no veo a los vecinos que tenían pancartas, vengo a encarar la situación", señaló.