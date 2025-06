Solo al MTC le corresponde fijar multas: "Municipios han interpretado que sí pueden imponer multas"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Cruzada Vial, Adrián Revilla, cuestionó que los municipios fijen los montos de las multas como si les correspondiera. Según precisa, esta función debe ser impuesta por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Revilla afirmó que los municipios distritales interpretaron la norma a su conveniencia a fin de agenciarse recursos para la propia municipalidad. Además, destacó que este accionar se da pese a que el Tribunal Constitucional tiene una resolución que aclara que este asunto.

El presidente de la Asociación Cruzada Vial criticó que los municipios prohíban a los choferes estacionar sus vehículos en zonas que están autorizadas. En esa línea, señaló que han optado a nombrar estas unidades como "bienes muebles" para poder actuar sobre estos.

Revilla afirmó que "ese truquito" debería de ser sancionado debido a que existe una resolución del TC al respecto. Pese a ello, reconoció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no cumple con las labores de fiscalización necesarias.

"No existe en una fiscalización. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quien le correspondería fiscalizar precisamente estas cosas, no lo hace. No hay entidad que lo haga", comentó.