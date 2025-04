Sonia Delgado rechaza su destitución de Digemid y niega conflicto de intereses: "Se dejan llevar por foto"

La reciente destitución de Sonia Delgado Céspedes como jefa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha generado reacciones diversas.

Delgado, quien había asumido el cargo en medio de cuestionamientos, negó que existiera un conflicto de intereses y cuestionó la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) de removerla.

En una entrevista con Exitosa, la exfuncionaria lamentó que "se dejen llevar por una foto" y sostuvo que su destitución responde a una percepción errada sobre su vínculo con Luis Kanashiro, representante legal de la empresa farmacéutica Medifarma. Esta compañía ha estado en el centro de la controversia tras la distribución de un suero defectuoso que causó la muerte de cuatro personas.

"Lamentablemente se dejan llevar por una foto, yo dije y lo sigo diciendo que no formo parte de ningún partido político tuve una afiliación indebida en el año 2007 y el año pasado por un cuestionamiento, presenté un documento de desafiliación y efectivamente no pertenezco pero no se como en el sistema sale y no se como sale eso", aclaró Sonia.