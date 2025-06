Sunat incautará equipos y dinero si no se declaran en el nuevo Jorge Chávez: ¿Cuál es la multa y sanción al usuario?

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) advierte a los pasajeros que incautarán dispositivos, medicinas hasta dinero que los pasajeros no hayan declarado oportunamente en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. La entidad reveló a cuánto asciende la multa que recibirán aquellos usuarios que no tengan en cuenta la normativa.

El nuevo terminal aéreo fue inaugurado el 1 de junio, causando la sorpresa para muchos pasajeros extranjeros por su nueva infraestructura, que según LAP permitirá al Perú posicionarse como uno de los principales hubs aéreos de la región, por su posición estratégica.

Sin embargo, antes de viajar al extranjero en el nuevo Jorge Chávez, debes tener en cuenta las recomendaciones que dan las autoridades para reforzar los controles para evitar ingresos irregulares. Según detalló la jefa de Atención al Usuario y Calidad de Aduana Aérea, Julia Casana, cada pasajero tendrá permitido portar hasta una laptop, dos cámaras fotográficas y dos celulares sin necesidad de pagar tributos.

En caso se excede el número de dichos equipos, el viajero deberá presentar una declaración en la ventanilla de aduanas del aeropuerto para así evitar sanciones y la incautación de estos mismos en el control migratorio del Jorge Chávez.

"Si no se declara, el pasajero está cometiendo una infracción. Se va a emitir un acta de incautación", explicó Casana para Canal N. Incluso, agregó que también se aplicará la medida en cuanto a dinero en efectivo: "cuando se excede en más de 10 mil dólares, se tiene la obligación de declarar".

La funcionaria advirtió que aquellos pasajeros que omitan el declarar a tiempo los bienes que llevan en su equipaje al momento de querer viajar al extranjero, puede acarrear sanciones económicas severas por ser una infracción a la Ley General de Aduanas: ¡una multa del 50% del valor de producto intervenido!

"Las consecuencias de no declarar podrían ser caras. Si no se declara, el pasajero estaría cometiendo una infracción. Se va a emitir acta de incautación, porque para recuperar no solo tendrá que pagar los tributos de nacionalización normal, sino también pagar una multa del 50% del valor de producto", expresó Casana.