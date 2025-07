Magaly Medina revela que quiere retomar sus estudios de Periodismo, pero una inesperada razón la frena

25/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina sorprendió al confesar en su podcast que quiere volver a las aulas y terminar la carrera de Periodismo. Aunque muchos pensaban que ya lo había hecho, reveló que la dejó hace años y que, pese a la motivación que le dio Beto Ortiz, una inesperada razón la frena.

Magaly no descarta volver a estudiar

En el más reciente episodio de su podcast en YouTube, Magaly Medina tuvo como invitado a Beto Ortiz, su colega y conductor de El valor de la verdad.

La conversación entre ambos no solo generó titulares, sino que sirvió como detonante para que la 'Urraca' hiciera una confesión inesperada: está evaluando la posibilidad de retomar sus estudios de Periodismo, carrera que dejó años atrás por motivos personales.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, sobre todo porque la propia Magaly fue clara en decir que, aunque la conversación con Beto Ortiz la motivó, el entusiasmo no le dura mucho.

"A mí me da mucha pereza tener que estudiar algo que todos los días acá practicamos y hacemos", expresó durante su podcast, haciendo referencia al día a día de su trabajo en la televisión.

Y agregó: "Ir otra vez a clases universitarias, a mí me parece en verdad un poco pesado cuando tengo tantas cosas en mi cabeza... Yo no iría como él todos los días a clase".

Magaly Medina también señaló que el hablar con Beto Ortiz removió una idea que la viene rondando desde hace tres años, pero que su apretada agenda en el canal 9 no le deja margen para estudiar como cualquier otra persona.

"¿Qué hago con el programa? ¿Quién lo hace? Ni modo... Yo tendría que hacerlo más unas clases virtuales", comentó, dejando entrever que, aunque no lo descarta, tampoco se le ve corriendo a matricularse.

¿Por qué Magaly dejó sus estudios?

Durante la conversación con Beto Ortiz, Magaly Medina también recordó por qué no pudo terminar la carrera universitaria en su momento. Contó que, siendo madre joven, tuvo que priorizar el bienestar de su hijo antes que sus estudios. "Tuve que trabajar para comprarle la leche y los pañales", recordó, visiblemente conmovida.

La periodista dejó claro que esa experiencia no la hace menos profesional. De hecho, sostuvo que su formación ha sido práctica, que aprendió desde muy joven en redacciones y cubriendo historias reales. "Contar la historia de mi vida no me hace menos", dijo.

Pese a que muchos lo daban por hecho, Magaly Medina revela que quiere retomar sus estudios de Periodismo, pero una inesperada razón la frena. La falta de tiempo, el cansancio y sus múltiples compromisos con ATV son factores que le impiden avanzar con esta meta.