"Tiene tumor, no puede caminar": Padre carga a su hijo para cruzar tráfico de av. Faucett y su madre llora

12/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pasajeros caminan a falta de vehículos y por el tráfico generado por el cierre del cruce entre las avenidas Morales Duárez y Faucett. Entre ellos, un padre de familia llamó la atención tras no dudar en cargar a su pequeño hijo. La madre del menor, entre lágrimas, reveló a Exitosa que el niño tiene un tumor en ambas rodillas que no le permite caminar.

Padre carga a su hijo para cruzar tráfico de av. Faucett

Un caos se reporta en el Callao, precisamente entre las avenidas Morales Duárez y Faucett luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reportara que desde ayer se empezaron los trabajos finales de asfaltado como parte del servicio de reciclado y recapeo que vienen ejecutando en la zona para mejorar el acceso al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Para estos trabajos cerraron parcialmente y de forma temporal el tránsito en el cruce de las mencionadas avenidas, en el tramo que va en sentido de norte a sur, haciendo que cientos de pasajeros se vean afectados porque los buses de transporte público han cambiado sus rutas y se generó un intenso tráfico.

Exitosa conoció la estremecedora historia de unos padres de familia, quienes al verse afectados dentro de una unidad de transporte público y darse cuenta de que no avanzaría por la congestión decidieron bajar. El padre no dudó en cargar en su espalda a su pequeño hijo que tiene un tumor en la rodilla y caminar hasta poder llegar a un punto donde otra unidad pueda llevarlo a tiempo al Hospital del Niño.

"No me quieren atender. (...) Tiene un tumor en las rodillas, en los dos lados, está avanzando, ya no puede caminar. Hemos venido cargándolo, estábamos una hora en carro y mi hijo no aguantaba (por el dolor) ", expresó la madre en llanto, quien junto a su esposo salieron desde Ventanilla para llevar a su pequeño hijo al hospital para recibir atención médica.

Padre carga a su hijo enfermo por tráfico en avenida Faucett.

Pasajeros afectados por tráfico en avenidas Morales Duárez y Faucett

Las cámaras de Exitosa también captaron a personas caminando varias cuadras para poder llegar a un punto donde no exista tráfico y subir a un vehículo que les permita llegar a su destino. Algunos no dudaron en expresar su molestia por la falta de información previa sobre la restricción del cierre de estas avenidas e incluso, pidieron que estas obras se realicen en la madrugada para no perjudicar a la ciudadanía.

"No sé qué pasa con el Gobierno Regional del Callao porque no debería hacer eso, debería ser antes de que empiecen las clases. Deberían hacerlo a la una de la mañana ese trabajo y no ahora que perjudica. Mire cuántas cuadras debemos caminar ahora. ¡Está mal!", expresó un vecino visiblemente indignado.

De esta manera, ante la congestión por el cierre del cruce entre las avenidas Morales Duárez y Elmer Faucett, un padre no dudó en cargar a su hijo, quien tiene un tumor en la rodilla, para llegar a tiempo al Hospital del Niño.