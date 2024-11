Titular del Midis sobre caso Qali Warma: "Denunciaremos a los servidores públicos y a las empresas"

21/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, se pronunció sobre el caso Qali Warma e indicó que procederán a denunciar a los servidores públicos y empresas involucradas.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Demartini aseguró que los alimentos que no cumplen los controles sanitarios han sido declarados como no aptos, a nivel nacional. En esa línea, señaló que este producto no se va a repartir a los beneficiarios del programa social.

"Hemos denunciado, penalmente. Por eso, hemos destituido gente. Hemos destituido a los posibles servidores públicos, pero también a las empresas", expresó ante la prensa.

Demartini pide intervención de empresa privada para certificar Qali Warma

Asimismo, el ministro indicó que han pedido la intervención de laboratorios certificados para que realicen una evaluación adicional a la de Digesa. Esto con la finalidad de que los productos de Qali Warma estén aprobados, doblemente, por entidades oficiales.

Según el ministro, se buscará sancionar con prisión efectiva a los funcionarios que sean parte de la "red de corrupción" que ha afectado la calidad de los alimentos que reciben los escolares beneficiarios de Qali Warma. En esa línea, indicó que la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado con los procedimientos legales y de incautación de productos alimenticios que no cumplen con los estándares de calidad.

"No es posible que una confesa delincuente se esté paseando por los medios de comunicación aparentando ser una víctima, cuando en realidad ella está coludida con otras personas. (...) No pararé hasta que se castigue con prisión efectiva a las personas que están vulnerando este derecho", mencionó.

Conservas de Qali Warma tenían carne de cabello

En el marco de la investigación sobre presunta corrupción en el programa de asistencia alimentaria escolar Qali Warma, Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de Frigoinca, reveló detalles sobre cómo se pagaban sobornos a los trabajadores para ocultar el mal estado de los productos cárnicos distribuidos a las escuelas.

Según el testimonio de Alvarado a 'Cuarto Poder', los productos cárnicos, entre ellos carne y pollo, provenían de la empresa Frigoinca, propiedad de Nilo Burga, y eran entregados en condiciones deplorables a los colegios, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes.

Asimismo, Alvarado explicó que los trabajadores de Qali Warma recibían pagos ilegales para no informar sobre la mala calidad de los alimentos, especialmente la carne, que en muchos casos no era de res, como se indicaba en los documentos, sino de caballo.

