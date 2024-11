¡Atención! Qali Warma dispuso inmovilización de conservas de pollo en colegio de Ayacucho

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma dispuso de manera inmediata, la inmovilización de las conservas de pollo hasta que la Dirección Regional de Salud (Diresa), determine su aptitud para el consumo.

A través de un comunicado, el programa detalló que solicitó a la autoridad sanitaria que realice la evaluación del producto y actualmente está a la espera de que acuda a realizar el muestreo del producto para las evaluaciones y pronunciamiento correspondiente.

Del mismo modo, Qali Warma indicó que, paralelamente, contratará un organismo técnico externo para que recoja muestras y realice una evaluación del producto.

Asimismo, el programa aseguró que, cuando tomó conocimiento de la alerta de la directora de la institución educativa inicial No 432-116 a la Unidad Territorial Ayacucho, activaron sus protocolos y enviaron un equipo técnico al colegio para realizar la evaluación física organoléptica del producto, tanto en dicho centro educativo, como en dos instituciones educativas aledañas y no encontraron observaciones negativas en las muestras, según el documento.

Según el Programa Nacional de Alimentación Escolar, afirmó que ninguno de los menores del centro educativo comprometido consumió el producto inmovilizado. Sin embargo, coordinaron con el Centro de Salud de Carmen Alto para que evalúe a los niños y niñas que presuntamente presentan molestias.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, descartó su renuncia tras las recientes acusaciones contra Qali Warma y aseguró que trabajará "muy duro" para corregir los errores en su sector.

"Más allá de las encuestas, lo que nosotros responsablemente tenemos que hacer es tomar decisiones estructurales. No pasar la página ni echar la basurita debajo de la alfombra. Lamentablemente, yo ya conozco cuando pasan estas cosas y salen por todas partes a pedir la cabeza del ministro. Hasta donde me dé la responsabilidad que me encargó la presidenta seguiré trabajando muy duro para corregir esto", declaró en Canal N.