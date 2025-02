Toño Centella sufre nuevo atentado en Carabayllo: Detonan explosivo y dejan carta amenazante en discoteca

03/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Toño Centella es víctima de un nuevo atentando. Esta vez, sujetos desconocidos detonaron un aparato explosivo a las afueras de una conocida discoteca en Carabayllo, además de dejar una nota amenazante al cantante de chicha.

Toño Centella sufre nuevo ataque extorsivo

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de Carabayllo, donde la noche de este último domingo, 2 de febrero, un grupo de desconocidos detonó un artefacto explosivo en la puerta del club 'El Bosque', dejando parte de una minivan totalmente destrozada.

Si bien no hay heridos ni fallecidos, los vecinos se han mostrado sumamente indignados y preocupados por esta situación que solo pone en vilo sus vidas debido al alto índice de criminalidad que se registra en Lima y el Perú.

En cuanto al mensaje extorsivo, este aseguraba no permitir que el artista pise dicha jurisdicción de Lima norte: "Centella C**. No vamos a permitir que pises Carabayllo por apoyar a extorsionador del 'Mostro', ese mata inocentes".

Es importante precisar que esta sería la sexta vez que se registra un atentado de esta índole en los lugares donde Toño Centella tenía programado presentarse.

Vecinos asustados por detonación fuera de discoteca

En declaraciones exclusivas a Exitosa, un vecino de la zona señaló que esta es la primera vez que se registra un hecho que incluye la detonación de un artefacto explosivo, sobre todo por la presencia de un artista: "(La detonación del concierto de Centella) fue fuerte (¿una o varias?) solo una, de ahí la gente ha salido despavorida, ya se han ido a su casa (...) (¿Es la primera vez que Centella se presenta aquí?) Sí, primera vez (¿Y con otros artistas nada? No, no, con otros no".

En esa línea, remarcó que si bien el local donde sucedieron los hechos cuenta con licencia de funcionamiento, están cansados de la contaminación sonora que genera debido a que afecta diariamente su rutina al tener sus viviendas construidas alrededor

"La licencia seguramente tiene el local porque esta es una casa (la discoteca), alrededor también hay viviendas y estamos (siendo) afectados por la alta contaminación sonora agregó.

De esta manera, se conoció que este último domingo, 2 de febrero, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en una discoteca de Carabayllo donde iba a presentarse Toño Centella. Esta ya sería la sexta vez que el cantante de chicha sufre un atentado de esta índole, por lo que ya ha salido a denunciar hasta con lágrimas en los ojos.