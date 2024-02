¡Trágico! Joven desaparece en playa Agua Dulce: Familiares piden ayuda para encontrarlo

Una trágica situación pasan los familiares de un menor de apenas 15 años, que desapareció luego de bañarse en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Los relativos del joven afectado piden apoyo de la Municipalidad de Chorrillos y de la Marina de Guerra del Perú.

La madre del menor informó en La República que ciudadanos se encuentran ayudándola, pero se encuentra preocupada al desconocer el paradero de su hijo ni su estado de salud.

En declaraciones con el medio indicado, familiares del joven desaparecido explicaron que este se encontraba bañándose en el mar, hasta que las olas comenzaron a jalarlo hacia adentro. Si bien el menor intentó salir, lamentablemente no consiguió hacerlo.

"Él vino con sus padres. Cuando él estuvo en el mar, las olas lo jalaron y ya no pudimos sacarlo. En ese momento, no tuvimos apoyo de ningún salvavidas. Gritábamos auxilio y nadie nos apoyó. Si el estado del mar implica peligro, debieron de poner bandera roja para alertar. No había bandera roja en esta playa", detalló.