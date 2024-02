FPF rechaza violencia entre presuntos barristas de Universitario y Alianza Lima: "La rivalidad queda en la cancha"

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rechazó los actos de violencia entre presuntos barristas de Universitario de Deportes ('U') y Alianza Lima que dejó a dos menores gravemente heridos en el distrito de Santa Anita.

A través de un comunicado, la máxima entidad del balompié nacional aseveró que el deporte no debe ser usado como pretexto de la delincuencia para cometer acciones que atentes con la vida de las personas y manifestó que está dispuesta a colaborar con la difusión de mensajes de paz.

"La Federación Peruana de Fútbol rechaza todo acto de violencia. El deporte, no debe ser usado como pretexto de la delincuencia y la criminalidad bajo ninguna condición. Asimismo, siempre se encuentra dispuesta a colaborar con la difusión de mensajes que sumen a la búsqueda de paz", se lee en el oficio.

Asimismo, la Federación Peruana de Fútbol exhortó a las autoridades a actuar con firmeza para identificar y erradicar a los "malos elementos" que utilizan como excusa el deporte para realizar actos de violencia.

En esa misma línea, la FPF invocó a todos los actores del fútbol a promover "el espíritu y la integridad" de la competencia respetando a los rivales.

En declaraciones a Exitosa, la abuela de uno de los menores heridos durante la balacera precisó que, si bien el menor ya fue intervenido quirúrgicamente y los médicos le retiraron dos proyectiles, uno alojado en el tórax y otro en el pulmón, todavía se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensos (UCI).

"(Él) acaba de salir de la sala de operaciones, pero todavía no tengo información, todavía está en UCI. Ha sido operado, le han retirado (las dos balas)", indicó a nuestro medio.

Además, reiteró que los encargados del hospital Hipólito Unanue aún no le han brindado información a detalle del estado de salud del menor debido a que se mantiene en reserva.

"Todavía no me dicen nada, todavía no se sabe si es favorable o va a tener alguna complicación (...) todavía (su pronóstico) está reservado", añadió.