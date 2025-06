Tratado de Alta Mar es "beneficioso para todos y no se mete con pesquerías nacionales", asegura H2Oceanos

En entrevista con Exitosa, la presidenta de H2Oceanos, Nina Pardo Antúnez de Mayolo, aseguró que el Tratado de Alta Mar firmado por Dina Boluarte es un acuerdo "muy beneficioso para todos" y no atenta contra las pesquerías nacionales.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', Pardo Antúnez de Mayolo advirtió que en el Perú se ha evidencia gran desinformación respecto al tema luego de que anunció que la presidenta de la República estampó su rúbrica.

Explicó que el objetivo de este acuerdo es conservar y hacer uso sostenible de los recursos que se encuentran ubicados "más allá del dominio marítimo de la soberanía nacional".

En esa línea, acotó que la finalidad es regular las actividades que se realizan en Alta Mar y recalcó que ello "no afecta la soberanía" de nuestro país debido a que está fuera de las 200 millas peruanas.

Nina Pardo aseguró que el tratado tiene cuatro pilares fundamentales, entre ellos el vinculado a una distribución justa y equitativa de los recursos genéticos y marinos. Además, en dichas áreas, pretende que se regulen las actividades con estudios de impacto ambiental.

Seguidamente indicó que otro de los objetivos es la creación de áreas marinas protegidas en Alta Mar, así como también busca la transferencia de tecnología y capacidades, colaboración con los científicos y capacitaciones.

"Es un acuerdo que, de donde tú lo veas, es algo muy beneficioso para todos y no se está metiendo con las pesquerías nacionales. Este tratado no se mete con los regímenes regionales de manejo pesquero, no se mete con el tema de la regulación de las pesquerías, sino trata de estos cuatro puntos que he señalado", añadió.