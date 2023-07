Túnel La Molina - Miraflores es una obra que nos acerca a ser una ciudad de primer mundo, según alcalde Uceda

En entrevista a Exitosa, el alcalde del distrito de La Molina, Diego Uceda, señaló que el túnel que uniría su distrito y Miraflores es "una obra monumental que nos acerca un poco a ser una ciudad de primer mundo".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre apuntó que el trayecto constará de 12 kilómetros y permitirá a los ciudadanos trasladarse a ambos distritos en diez minutos.

Agregado a ello, Uceda Guerra-García aseveró que esta edificación debió iniciarse en el 2015 y estar lista para el arranque de los Panamericanos Lima 2019, que efectuó la llegada de miles de visitantes.

En ese sentido, la autoridad reafirmó que llegó a la alcaldía de La Molina para concretar este proyecto, ya que no se conforma con "hacer pistas, parchar algunos huecos y emplear el mantenimiento de los jardines".

Al respecto, puntualizó que un alcalde debe "trascender" en el tiempo, es decir, tiene que ejecutar obras pensado en los efectos que generará en Lima a largo plazo, específicamente entre 15 a 30 años.

"Una de las razones por las que estoy sentado en la alcaldía es para hacer esa obra, porque yo creo que un alcalde no debe pensar en los próximos 4 años, yo no me contento con hacer 4 pistas, parchar huecos y regar jardines. Un alcalde tiene que trascender, un alcalde tiene que pensar en la Lima dentro de 15, 20 o 30 años", añadió en su intervención.