Rafael López Aliaga: Plantean peaje de S/35 por túnel La Molina - Miraflores con "aprobación" del alcalde de Lima

En entrevista para Exitosa, el alcalde de La Molina señaló que, de concretarse el túnel La Molina - Miraflores, habría un peaje de aproximadamente 35 soles por "pasada". Del mismo modo, mencionó que el burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, "está de acuerdo".

Durante el diálogo con Jorge Váldez para Exitosa Te Escucha, Diego Uceda apuntó que el líder de Renovación Popular (RP) no tiene problemas con este nuevo tributo, pese a que en campaña electoral prometió eliminar los cobros.

"(¿López Aliaga plantea un nuevo peaje en este túnel, correcto?) Sí, él no tiene ningún problema en este peaje. (¿Y a S/20 por pasada aproximadamente?) No, yo creo que podría ser de S/35, tranquilamente, y también está de acuerdo Rafael", dijo a nuestro medio.

Respecto a la reactivación de esta obra, Uceda Guerra-García apuntó que su arribo a la alcaldía de La Molina estuvo propiciado por su deseo de concretar dicho proyecto, que data del "2012" y fue posponiéndose, hasta acabar archivado en la gestión de Jorge Muñoz.

"Cuando RLA me propone ser regidor de Lima, yo le digo 'mira me gustaría postular a la alcaldía de La Molina porque, entre otras cosas, me gustaría que se realice este túnel' (...) En el 2019, en la gestión de Jorge Muñoz, este proyecto pasó al archivo, pasó al archivo porque OHL solicitó decidió recuperar los 30 millones por garantía de la carta fianza", agregó.