¡Urgente! Madre solicita ayuda para operar a su bebé con terrible enfermedad

Desde Ica, Vanessa, una madre de familia llegó a Lima buscando desesperadamente una ayuda para su hija de tan solo cuatro meses, quien padece de encefalocele occipital, una rara y grave condición en la que parte del cerebro está expuesto fuera del cráneo.

En su desesperada búsqueda de ayuda, ha visitado varios hospitales como el Instituto Nacional Materno Perinatal y el Hospital del Niño de San Borja, pero en ninguno han accedido a operarla, argumentando que la intervención es extremadamente riesgosa.

En declaraciones para Exitosa, la madre aseveró que tras consultar en distintas clínicas privadas, algunos especialistas están dispuestos a realizar la operación, pero los costos son muy elevados, alcanzo los 60 mil soles.

"Mi desesperación es porque no la quieren operar o no pueden, capaz no están capacitados. Ellos normalmente indican que es riesgoso, pero me indigna que otras clínicas sí quieran operar. No entiendo cómo en algunos hospitales del Estado dicen que no es posible operarla, mientras que en las clínicas privadas sí lo consideran, pero nos quieren cobrar demasiado dinero", declaró para Exitosa.