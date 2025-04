Vivimos entre humo y fuego: Vecinos de Barrios Altos claman por ayuda a un mes de la tragedia en Cercado

Vecinos de Barrios Altos claman ayuda a un mes del incendio en Cercado de Lima. En comunicación con Exitosa, una damnificada aseguró que se sienten abandonados por las autoridades y declaró que viven entre "humo y fuego" como consecuencia del siniestro.

Hace un mes se vivió un suceso trágico e incontrolable, el incendio en Barrios Altos producto de los almacenes informales, terminó por consumir gran parte de las viviendas cercanas a la zona. El fuego que ardía significó un duro reto para los bomberos.

Es así como el siniestro no pudo ser contenido y provocó la caída de varias estructuras. la licha contra las llamas duró cerca de dos semanas hasta que el fuego cedió. No obstante, hasta ahora las brasas aún arden y el fuego se reaviva por momentos.

Esta realidad afecta directamente a los damnificados por el incendio pasado, a quienes parecen haber olvidado las autoridades, tal como indican. Una residente, que ha denunciado este desinterés de parte de la Municipalidad, explicó que viven cada día con el humo de las brasas que siguen sin controlarse.

La encargada, explicó que son víctima del abandono que las autoridades y tienen que afrontar las consecuencias que ha dejado el siniestro, además que viven con el miedo de que las brasas vuelvan a reactivar el incendio y esto genere más desgracias.

Una residente damnificada explicó de igual manera que los vecinos han recibido notificaciones de la Municipalidad de Lima. Estos mensajes les exigen que deben demoler sus casas bajo amenazas, esto para proceder con las labores de demolición.

"Vienen ingenieros, toman fotos y ahora vienen con fiscalización, nos han dejado notas de que tenemos que demoler nuestros inmuebles porque están en riesgo. Por eso no pueden habitar, si no cumples te ponen multa de 10 700 soles (...) Mi casa se ha quemado, se ha derrumbado. No tengo ni para un abogado y quieren que mis vecinos y yo hagamos algo", contó.