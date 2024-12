VMT: Mascotas de ingeniera fallecida en accidente laboral fueron internadas tras muerte de dueña

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Familiares de Alexandra Abanto se pronunciaron sobre la muerte de la joven ingenieran e informaron que su deceso ha causado un fuerte impacto en las mascotas de la víctima, quienes han sido internadas tras el siniestro que arrebató la vida a su dueña.

El impacto de una tragedia en los animales

Alexandra Abanto, ingeniera química de 27 años, perdió la vida en un accidente laboral ocurrido en una planta de Lurín el pasado mes.

La noticia conmocionó no solo a sus familiares y amigos, sino también a quienes conocían a sus fieles compañeros: dos perros y un gato que vivían con ella.

Según su pareja, los animales comenzaron a mostrar signos de tristeza y problemas de salud apenas días después de su partida.

El perro y el gato, presentaron pérdida de apetito y letargo, mientras que el gato desarrolló una infección ocular que requirió atención médica inmediata. "Todos fueron rescatados, nos íbamos a casar, exigimos justicia era tan hermosa que vinieron bastantes personas". comentó la pareja de Alexandra

Problemas para ingerir alimentos

Tras el fallecimiento de Alexandra, su familia y su pareja asumió la responsabilidad del cuidado de las mascotas.

Sin embargo, no fue una tarea sencilla. "El perrito estaba internado porque no quería ingerir los alimentos por el gran dolor que sentían", indicó Hugo, novio de la ingeniera.

"Hago un llamado a al ministro de trabajo, ministerio público, nos apoyen en el caso porque la empresa Premium Plast, dijeron que la culpa fue de Alexandra, porque se tropezó, nadie se tropieza y le cae un rollo de tubería de 300 kilos en la cabeza además la empresa no le brindaba el seguro correspondientes". concluyó Hugo Maihuiri

Las mascotas de Alexandra Abanto, ingeniera fallecida en un accidente laboral en Lurín, estuvieron mal de salud tras las muerte de su dueña.



¿Qué había pasado con la ingeniera?

Alexandra Abanto, que había ingresado a la compañía Premium Plast desde cerca de la quincena de septiembre como asistente de control de calidad.

Murió trágicamente al ser impactada por el objeto pesado mientras llevaba a cabo una tarea asignada, la cuál no le correspondía a su puesto.

El accidente se produjo entre las 8:30 y 8:40 de la mañana del 28 de noviembre, sin embargo, de acuerdo con sus parientes, no obtuvo asistencia inmediata.

La compañía no proporcionó detalles específicos acerca de lo ocurrido, y el cuerpo de Alexandra no se llevó hasta después de las 9:30 a.m.

El fallecimiento Abanto no solo dejó un vacío entre sus seres queridos, sino también en sus fieles mascotas, quienes enfrentaron problemas emocionales y de salud tras la tragedia.