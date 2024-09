VMT: ¡Trágico! Niña pierde la vida en su vivienda tras volcadura de camión cisterna

21/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la asociación de vivienda Bellavista, en Villa María del Triunfo, una niña de tan solo 9 años falleció luego de que un camión cisterna se volcara sobre su vivienda. Vecinos de la zona exigen que se levante el vehículo para poder retirar el cuerpo de la menor.

Camión cisterna permanece sobre el cuerpo

El accidente, suscitado alrededor de las 6:15 de la mañana, no solo acabó con la vida de la menor pues su hermano ha terminado gravemente herido. "Estamos esperando la grúa para poder separar los restos", mencionó un residente de la zona.

Más de seis horas después de la caída del camión cisterna, la unidad continúa sin ser retirado. Funcionarios de la Municipalidad de VMT llegaron hasta la zona para atender la emergencia; sin embargo, representantes de Sedapal y de la compañía distribuidora del agua no han brindado respuesta.

Otro de los vecinos resaltó que este tipo de situaciones no ocurrirían si es que se contará con servicio de agua y desagüe. Según mencionó, hasta el momento no cuentan con estos servicios necesarios para vivir. Asimismo, indicó que la Municipalidad de VMT no les ha podido brindar una grúa.

Pronunciamiento de Sedapal

Por su parte, Sedapal lamentó el accidente provocado por la volcadura de un camión cisterna particular en el A.H 12 de junio, ubicado en distrito de Villa María del Triunfo. La compañía indicó "no se encuentra a cargo de la administración de los camiones cisterna que realizan la venta del recurso

hídrico".

"Sin embargo, estamos monitoreando permanentemente a la empresa responsable, para que active, en el menor tiempo posible, los seguros respectivos para resarcir a la familia afectada", indicó en su comunicado.

Asimismo, informó que un equipo de Gestión Social de Proyectos de Sedapal se encuentra en camino al lugar para brindar soporte a los familiares de los menores. En ese sentido, indicó que lamenta la pérdida de la niña fallecida y "extiende sus condolencias a sus familiares e insta a la empresa encargada del camión cisterna a brindar apoyo a los afectados ante esta terrible pérdida".

Accidente en Comas

Como se recuerda, hace unos días un terrible accidente se registró en Comas cuando un camión cisterna se volcó sobre una casa prefabricada ubicada en el asentamiento humano Jardines de La Libertad.

Según información preliminar, el hecho se registró la noche de ayer, 17 de setiembre, cuando el conductor del camión habría perdido el control de la unidad debido al pavimento mojado tras las intensas lluvias registradas en la zona, cayendo abruptamente sobre una vivienda familiar.

Afortunadamente, la familia que se encontraba en el interior se salvó de milagro y no resultó herida. Según los testigos, el chofer también se salvó tras saltar antes de que el vehículo se volcara por completo, aunque sí sufrió algunas lesiones que no fueron de gravedad, puesto que usaba un casco.

De esta manera, se informó que una niña perdió la vida en su vivienda tras volcadura de camión cisterna en Villa María del Triunfo (VMT).