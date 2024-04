Wilfredo Oscorima: Agreden a abogado del gobernador de Ayacucho tras su salida de la Fiscalía

El abogado de Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, fue agredido luego de que la Fiscalía de la Nación incautara tres relojes Rolex y una pulsera del gobernador regional de Ayacucho.

Mientras caminaba por la vereda del Jr. Ucayali, el letrado fue abordado por los simpatizantes del expresidente de la República, Pedro Castillo, quienes le lanzaron basura, excremento, agua, mientras se desplazaba por la calle. La situación escaló a tal punto que el abogado tuvo que buscar refugio en un restaurante cercano para escapar del acoso de los protestantes.

Por otro lado, Humberto Abanto informó que su defensa recurrirá al juez supremo, debido a que consideran dicha incautación como un "atropello".

Asimismo, el abogado de Wilfredo Oscorima aseguró encontrarse sorprendido por la disposición fiscal porque, según explicó, la incautación de los relojes de alta gama no estaba programada.

El gerente general de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera, dijo no conocer al gobernador de Ayacucho, quien otorgó relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte en supuesta calidad de préstamo.

En su intervención a la Comisión de Fiscalización, Banchero Herrera aseguró "nunca haber visto a la autoridad regional", quien es testigo en la investigación seguida contra la mandataria por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

Pese a tal aseveración, el empresario se negó a brindar mayor información; puesto que su compañía, distribuidora de Rolex en el Perú, sería respetuosa de la confidencialidad en los procesos de ventas de sus clientes.

"No conozco al señor Wilfredo Oscorima, nunca lo he visto; y lamentablemente, no puedo responder sobre el tipo de compra de los clientes (...) Hemos enviado todos los requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la Sunat, a la Fiscalía y a la Contraloría. Lamentablemente, no podemos divulgar información sensible por un tema de seguridad", dijo en su intervención.