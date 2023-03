Áncash: Comerciantes de Jirón Tumbes rechazan oferta de burgomaestre

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Áncash

Hoy, desde las 10 de la mañana, los comerciantes del jirón Tumbes protestaron en los exteriores de la Municipalidad Provincial del Santa para pedirle al burgomaestre que no sean reubicados.

Como se recuerda, hace algunos días, en sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) del Santa, el alcalde de la provincia del Santa, Luis Gamarra Alor, dijo que los vendedores ambulantes podrán ser reubicados en dos terrenos; La Pampa del Hambre y por la entrada del Cerro de la Juventud por 90 días hábiles; sin embargo, si rechazan esta oferta, serán desalojados de inmediato.

Ante ello, uno de los representantes de los comerciantes, Segundo Palmas, mencionó a Exitosa Chimbote que necesitan que la autoridad edil les de 3 meses de plazo para que terminen de vender sus productos e irse.

"Nosotros queremos dialogar con el alcalde. Sabemos que estamos en la vía pública, pero no es justo que nos quieran enviar a las Pampas del Hambre es una zona pantanosa y podemos contraer el dengue. Algunas madres de familia llevan a sus hijos y ese lugar no es para el comercio. Solo pedimos que nos de tres meses máximo para poder vender nuestros productos. Somos 420 familias que necesitan la solvencia económica. En tiempo de campaña política Luis Gamarra Alor, nos prometió acondicionar un espacio en una zona adecuada, pero se ha olvidado de su promesa. Él se debe a su pueblo y tiene que solucionar el problema que atravesamos. Podemos reordenarnos, remarcar los espacios para que los vendedores no eviten que la gente transite por el lugar", acotó el vendedor.

Comerciantes de Jirón Tumbes se rehúsan a ser reubicados a los terrenos de Chimbote

De esa misma forma, la Municipalidad Provincial del Santa ya ha acondicionado el terreno Pampas del Hambre, llevó maquinaria pesada para aplanar el área y señalizarla, pues según informó el alcalde, un grupo de vendedores accedió a trasladarse hasta aquella zona.

No obstante, esto fue desmentido por el representante de los vendedores del jirón Tumbes, Jairo Velásquez, quien detalló que la vendedora Johana Méndez no ofrece sus productos en esa zona y que con artimañas se ha hecho pasar como uno de ellos.

"Yo le estoy informando al alcalde que ella junto a otras personas, no venden en jirón Tumbes. Buscan gente para que ya tenga su lista e ingresen a esos espacios del terreno. Esto no debe confundir al burgomaestre Luis Gamarra. Nosotros queremos soluciones, pero tampoco nos puede llevar a ese lugar que no es el adecuado para nosotros como vendedores", explicó Velásquez.