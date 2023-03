Áncash: Dispondrán módulos educativos para el colegio Politécnico Nacional del Santa

04/03/2023 / Exitosa Noticias / Áncash

Hace algunas semanas, gran parte del cerco perimétrico del centro educativo Politécnico Nacional del Santa, se desplomó, provocando preocupación en los docentes y padres de familia.

Los más de 15 ambientes; entre aulas y talleres se encuentran deteriorados y fueron declarados en alto riesgo por Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa desde hace algunos años.

Ello conllevó que la directora de la UGEL- Santa determinará que los más de 700 estudiantes no vuelvan al plantel por seguridad.

"Nosotros como UGEL -Santa, luego de reunirnos con los padres de familia y docentes, hemos determinado que los alumnos no vuelvan al colegio, no podemos exponer a nuestros estudiantes a que sufran una tragedia . Por eso estamos realizando gestiones con el Gobierno regional para soluciones. También instamos al Gobierno central a que agilice la reconstrucción no solo de este plantel, sino del Inmaculada de la Merced y Manuel Gonzales Prada", comentó Saldaña Távara.

Ante ello, el Gobierno Regional de Áncash (GRA) gestionará el uso de módulos educativos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) para el colegio santeño, como medida de emergencia en salvaguarda de la seguridad de los estudiantes.

10 ambientes prefabricados podrán ser usados por estudiantes y docentes.

"Son diez módulos educativos más dos servicios higiénicos que se dispondrá para que los estudiantes realicen sus clases de manera presencial. Por lo pronto, se está evaluando el colegio María Goretti y Reyna de la Paz (88010) para el traslado de la comunidad educativa del Politécnico", informó la vicegobernadora regional Angelly Epifanía Chávez tras verificar la situación del Politécnico Nacional del Santa.

En el marco de un plan de emergencia Angelly Epifanía;el subgerente de Obras del GRA, Michael Javier Ramírez; el gerente de la Subregión Pacífico, Juan Bustamante Encinas y la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local del Santa, Rommy Saldaña Távara, verificaron los módulos e inspeccionaron los terrenos en los colegios María Goretti y Reyna de la Paz.

El Gobierno Regional será el encargado de instalar los módulos educativos, emparejar el terreno y construir más espacios de aprendizaje, tanto administrativos como para los nueve talleres técnicos con el que cuenta el Politécnico. Para ello dispondrá un presupuesto de emergencia para iniciar los trabajos de acondicionamiento.

• Expediente técnico del colegio:

La Subregión Pacífico ha enviado dos cartas notariales al consultor que ejecutó el expediente técnico del colegio Politécnico que está valorizado en S/55 millones de soles, con el fin que responda sobre las observaciones encontradas y de esa manera se inicie la reconstrucción.