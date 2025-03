Ancón: Comerciante ambulante graba el preciso instante en que extorsionadora le exige cupo para trabajar

22/03/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La extorsión en Perú sigue en aumento, afectando a comerciantes de todos los niveles. En Ancón, una vendedora ambulante grabó el preciso instante en que una mujer le exigía un pago para permitirle trabajar sin problemas. El video, compartido en redes sociales, ha generado indignación y pedidos de acción inmediata por parte de las autoridades.

Comerciante es extorsionada

En los últimos años, sectores como el transporte, el comercio ambulante y la construcción se han convertido en blanco de bandas criminales que exigen pagos a cambio de "protección". Las mafias han impuesto cuotas a quienes desean trabajar sin represalias, generando un clima de miedo y desesperación.

Un claro ejemplo es lo que ocurrió con una vendedora ambulante de Ancón, quien grabó el preciso instante en que una mujer le exigió el pago de un cupo para poder seguir trabajando.

En el video, se escucha claramente la amenaza: "Van a pagar un cupo de S/35 a partir de mañana". De manera sarcástica, la extorsionadora añadió que, si quería, podía llamar a "fiscalización, a la presidenta o a sus propios abogados".

La vendedora ambulante intentó responder con firmeza: "Nos sacamos el ancho de sol a sol para ganarnos el pan de cada día. Acá no ganamos lo suficiente como para que... trabajamos para comer día a día. Si no trabajamos, no comemos".

Sin embargo, la extorsionadora replicó que ya no le pagarían a la Municipalidad, sino a ellos. " A partir de ahora me van a pagar a mí , porque este no es un cártel de narcos, es el cártel de la justicia ", afirmó.

La grabación, publicada en TikTok por la cuenta @jairomeza022, generó indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios exigieron la intervención de las autoridades. Antes de que la grabación se cortara, se ve a la extorsionadora ordenando que se elimine la evidencia.

Creciente ola de extorsiones

Según el Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL), solo en enero y febrero de este año se reportaron 1.653 denuncias por este delito en Lima Metropolitana, lo que representa un aumento de 262 casos en comparación con el mismo período de 2024.

El caso de la comerciante ambulante en Ancón refleja el creciente problema de la extorsión en el país. La grabación del preciso instante en que la extorsionadora le exige un cupo para trabajar ha generado indignación en redes sociales, donde los usuarios exigen una pronta respuesta de las autoridades para frenar estos delitos.