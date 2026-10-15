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Crimen en La Perla

Asesinan a balazos a hombre de 38 años en cuadra 8 de avenida La Marina en el Callao

El ataque armado ocurrió en la cuadra 8 de la avenida La Marina en el distrito de La Perla, Callao. Testigos señalan que dos sujetos interceptaron y dispararon contra la víctima al mediodía.

Crimen en el Callao
Crimen en el Callao Composición Exitosa

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 15/10/2026

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Frank Alexis Ardiles Rodríguez, un hombre de 38 años, fue asesinado a balazos durante el mediodía de este jueves 15 de octubre. El crimen ocurrió en la cuadra 8 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao, frente a las instalaciones de la compañía de bomberos Garibaldi N.° 7.

Esta concurrida vía peatonal y vehicular fue el escenario donde la víctima fue interceptada por dos sujetos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones antes de escapar. Testigos indicaron que los impactos de bala alcanzaron el pecho y la cabeza del agraviado, generando preocupación entre los vecinos.

Crimen ocurrió frente a estación de Bomberos
Crimen ocurrió frente a estación de Bomberos

Cuatro casquillos de bala encontrados 

Cabe mencionar que, tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las diligencias. Durante la revisión de la escena, las autoridades encontraron cuatro casquillos de bala, por lo que el área fue acordonada para permitir el trabajo exhaustivo de los investigadores.

En esa línea, la víctima habría conversado previamente con trabajadores de una obra de construcción ubicada frente al lugar, presuntamente del Gobierno Regional del Callao. Posteriormente, se habría dirigido hacia otra obra de construcción cercana, siendo interceptado por los atacantes durante este desplazamiento, según los testimonios recogidos por vecinos.

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Ante ello, algunos residentes afirmaron que no escucharon las detonaciones pese a estar cerca del lugar. Esta situación originó la versión de que los responsables podrían haber utilizado un arma con algún mecanismo para reducir el ruido, una posibilidad que, sin embargo, no ha sido confirmada aún por la Policía.

Posibles nexos con presuntas extorsiones a trabajadores en La Marina

No obstante, en la zona algunos vecinos denunciaron la presunta existencia de amenazas y cobros extorsivos dirigidos contra empresas y trabajadores de obras de construcción que se ejecutan en la avenida La Marina. Estas versiones forman parte de las primeras indagaciones y deberán ser corroboradas plenamente por las autoridades.

Por ello, una de las hipótesis que deberá ser evaluada por los investigadores es si el asesinato estaría relacionado con estas posibles extorsiones. Asimismo, el trabajo se centra en determinar si se trató de un ataque dirigido específicamente contra la víctima y esclarecer cuál habría sido el móvil del crimen.

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