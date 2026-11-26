26/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre con discapacidad, identificado como Cristian Ocsas Blanco, fue asesinado a plena luz del día mientras descansaba debajo de un árbol en una berma central del Callao. El ciudadano fue atacado por la espalda con un arma blanca y murió en el lugar, donde uno de sus perros permaneció junto a su cuerpo.

El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Alameda y Santa Rosa, frente a una caseta de serenazgo. Una cámara de videovigilancia grabó el ataque y permitió activar un operativo conjunto entre el serenazgo y la Policía Nacional. Minutos después, los agentes capturaron al presunto autor, Kevin Salas Arones, ahora investigado.

Perro acompañó cuerpo de la víctima

Según informe de 24 Horas, el general Mario Arata, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Callao, el sospechoso llegó sigilosamente por detrás de la víctima y la atacó mortalmente con un arma blanca. Ante ello, se activó el Plan Serpo y otros protocolos para capturarlo en pocos minutos.

Ocsas Blanco limpiaba vehículos y descansaba en ese punto con sus dos mascotas. Sobre el pasto quedaron regadas sus pertenencias, incluyendo un retazo de tela para limpiar ventanas de autos y una correa, mientras uno de los perros permaneció al lado del cadáver.

Cabe mencionar que tenía discapacidad mental moderada y la Policía halló un carné del Conadis entre sus objetos. Su hermana llegó al lugar, confirmó su condición y exigió justicia. Las diligencias quedaron a cargo de la comisaría Ramón Castilla, aunque todavía no se determina el móvil del ataque.

Asesino podría estar vinculado a otro crimen

En esa línea, la captura de Salas Arones podría esclarecer otro asesinato ocurrido un día antes a pocas cuadras. La víctima fue Julio Alvarado, de 71 años, quien vendía bolsas de basura y solía sentarse por las tardes frente a una bodega para tomar una gaseosa y resolver sus pupiletras.

Su hija relató que le informaron por llamada sobre la muerte de su padre, quien presentaba un corte en el cuello hecho con arma blanca. No obstante, al iniciar sus propias averiguaciones para hallar al responsable, tuvo dificultades para conseguir las grabaciones de seguridad del sector.

Ante esta situación, pidió la intervención policial para obtener imágenes de cámaras particulares de vecinos. Por ahora, las autoridades no confirman ni descartan que el detenido esté implicado en este segundo homicidio, por lo que revisarán los registros de videovigilancia para establecer si existe conexión entre ambos crímenes.