26/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de 39 años fue asesinado a balazos en los exteriores de un condominio residencial de San Martín de Porres (SMP), luego de ser perseguido por un sujeto armado que le disparó en reiteradas oportunidades. La víctima registraba más de 20 antecedentes policiales por diversos delitos, por lo que la Policía no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Sujeto muere baleado fuera de condominio

El crimen ocurrió en los exteriores del condominio residencial Tomás Valle, ubicado en el límite de San Martín de Porres con Los Olivos. La víctima, identificada como Ronald Eduardo Salcedo Jara, alquilaba un departamento en este complejo habitacional. Según los primeros reportes, el atacante llegó caminando por el jirón Las Rosas hasta la entrada de la torre 2.

Una vez que ubicó a su objetivo, el sujeto abrió fuego hasta en cinco oportunidades. Durante el ataque, Ronald intentó escapar de su agresor y corrió en dirección a la cuadra 12 de la avenida Tomás Valle. Sin embargo, el sicario lo persiguió y terminó alcanzándolo frente a la puerta principal del condominio, donde volvió a dispararle.

Una vecina relató que el hombre habría recibido inicialmente un disparo en la pierna, pero, cuando llegó hasta el ingreso del complejo residencial, su atacante le habría disparado en la cabeza.

"El señor ha salido por la puerta del jirón de las rosas. Ha sido perseguido hasta esta puerta de ingreso de la avenida Tomás Valle, un sujeto le estaba persiguiendo y bueno, ya dicen los vecinos que le dispararon en este en la pierna en la esquina y bueno se vino cojeando y acá ya lo alcanzó el sicario y le disparó en la cabeza . luego vino su familiar del Señor y se lo llevó, pero el señor si ha perdido bastante sangre y como pueden ver ahí está la mancha de sangre", manifestó.

Vecinos atemorizados por falta de seguridad

La víctima fue auxiliada por su esposa y trasladada de emergencia al hospital Negreiros. No obstante, pese a los esfuerzos médicos, terminó perdiendo la vida debido a la gravedad de las heridas. Entretanto, los vecinos señalaron que el responsable habría escapado a bordo de un automóvil negro que lo esperaba cerca del lugar del ataque.

"Los vecinos han detectado que al sicario lo recogió un auto negro, dice que el sicario vino de lo más tranquilo después de haberle disparado en la esquina lo acorraló acá en la puerta y le disparo en la cabeza. Es el primer acto que ha pasado de esta forma acá en esta avenida, pero si hay bastante delincuencia, hay peleas entre pandilleros pandilleros de San Martín de Porres, con lo de los olivos, siempre roban, a mi vecina le han robado hace una semana a su Celular. Siempre roban siempre falta bastante seguridad no hay seguridad por parte de SMP, ni de los olivos ni de. La policía Nacional", agregó otra residente.

Por su parte, la Policía Nacional investiga el móvil del asesinato y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Esta hipótesis cobra fuerza debido a que Salcedo Jara registraba más de 21 antecedentes policiales por diversos delitos contra la seguridad pública, la vida, el cuerpo y la salud, entre otros.

El caso quedó a cargo de los agentes de la Dirincri de San Martín de Porres, quienes informaron sobre la detención de dos personas que se desplazaban en una motocicleta y que presuntamente estarían involucradas en el homicidio. Las diligencias continúan y las cámaras de seguridad de los negocios y viviendas cercanas serán fundamentales para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.