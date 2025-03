Atentado contra Armonía 10: Gran mayoría de orquestas están siendo amenazadas, alerta APDAYC

Ante el trágico asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, el secretario general de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), Armando Massé, denunció que la gran mayoría de orquestas del Perú están siendo amenazadas por bandas criminales.

En ese sentido, expresó su pesar por el fallecimiento del artista y su preocupación por la difícil situación que vienen afrontando las bandas nacionales a manos de organizaciones delictivas y la inacción por parte del Mininter.

"Con los antecedentes que se saben a nivel nacional, el Ministerio del Interior debió haber tomado precauciones porque todos sabemos que la gran mayoría de orquestas del Perú están siendo amenazadas y si muchas veces no hacen público este manifiesto es por el hecho de no ser noticia, que esto no se agrande más, igualmente no les hagan caso", afirmó.