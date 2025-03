Pareja de Paul Flores y su EMOTIVO mensaje tras su muerte: "¿Cómo se dice adiós a la persona que amas?"

A través de sus redes sociales, Carolina Jaramillo, expresó su dolor por la muerte de su pareja Paul Flores, vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, tras el fatal ataque del que fueron víctimas en la madrugada de hoy.

Un ataque al bus de la orquesta de cumbia Armonía 10 dejó como saldo la muerte de uno de sus vocalistas principales, Paul Flores, también conocido como el 'Russo'. Esta lamentable noticia no solo ha dejado desconcertados a sus fanáticos, sino también a sus seres queridos y amigos, entre ellos su pareja, Carolina Jaramillo, que también compartía su amor por la música.

En su historia compartida en su cuenta oficial de Instagram, Jaramillo no dudó en dedicarle emotivas palabras a su compañero de vida, visiblemente afectada por no poder tener más a su lado al hombre que amó por culpa de la delincuencia y la ola de inseguridad ciudadana que ha sembrado el terror en el país.

"Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto", se lee en un inicio.