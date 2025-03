Balean casa sin motivo aparente en SJL: Propietaria afirma que no recibió amenazas antes del atentado

28/03/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Delincuentes dispararon contra la fachada de una vivienda en San Juan de Lurigancho (SJL). La propietaria del inmueble no comprende el motivo del atentado, ya que alega no haber recibido amenazas previas.

Familia sorprendida por balacera contra su vivienda en SJL

Según información preliminar, en horas de la madrugada de este viernes 28 de marzo, delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon al menos siete veces contra una vivienda ubicada en el sector Asociación Compradores en Campoy, en el distrito de Lima Este.

El atentado provocó daños (forados) en la fachada del inmueble y los impactos de bala también alcanzaron a un vehículo estacionado en la cochera. La familia se encuentra desconcertada y con temor a que los facinerosos vuelvan a atacar, esta vez, a plena luz del día y dejen heridos a los menores.

La propietaria de la vivienda mostró su preocupación ante las cámaras de Exitosa, asegurando que no comprender por qué se volvieron el blanco de este ataque, ya que no han recibido ninguna amenaza previa y niegan tener conflictos personales o comerciales. Asimismo, aseguró que no poseen bienes u objetos de alto valor dentro de su hogar.

"Pido justicia porque parece que últimamente no la hay. No sé por qué han venido a mi casa, ¡no me explico por qué! Me preocupan mis nietos y mis hijas que salen a trabajar día a día temprano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha venido ese cobarde? ¡No he recibido ningún tipo de amenaza, nada!" , explicó la mujer visiblemente indignada por ser víctima de la inseguridad ciudadana.

Propietaria de casa atacada por delincuentes en SJL pide justicia

La dueña de la casa, que fue disparada al menos siete veces, reiteró que vive con sus hijas y nietos y no son una familia de comerciantes ni poseen dinero, por lo cual, queda sorprendida por el siniestro.

Peritos de criminalística ya acudieron al lugar para recoger evidencias y con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizar las investigaciones correspondientes que ayuden a esclarecer el móvil del ataque. Sin embargo, la propietaria indicó a Exitosa que las autoridades solo le indicaron que no puede poner una denuncia porque no sabe la identidad de sus atacantes.

"Lo único que me han dicho es que no puedo poner denuncia porque ¿a quién voy a denunciar? Que ellos han venido a verificar a ver qué ha sucedido, han llevado las fotos y bueno, les he dado todas las facilidades", agregó.

Sujeto a bordo de una moto abrió fuego contra fachada de la casa en SJL.

Balacera dejó daños en la fachada e interior de la vivienda

"El cobarde ni siquiera nos ha tirado un papel para decir cuál es el motivo que tiene contra mi persona, porque yo soy la persona mayor que está todo el día con mis nietos y mis hijas", dijo para Exitosa la propietaria de la vivienda en SJL. Además, resaltó que no solo la fachada quedó dañada, sino que las balas alcanzaron una pantalla de televisión y en el segundo piso, atravesaron paredes y ventanas.

Impactos de bala también dañaron un auto estacionado en la cochera de la vivienda en SJL.

