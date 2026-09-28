Comas: mototaxista es asesinado de 12 balazos cerca de su casa y Policía presume un ajuste de cuentas

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista fue asesinado a balazos por dos sicarios cuando se desplazaba a bordo de su vehículo a pocos metros de su vivienda, en el distrito de Comas. El crimen ocurrió la noche del último domingo 27 de septiembre y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

De acuerdo con las imágenes obtenidas en exclusiva por Exitosa, el ataque ocurrió aproximadamente a las 9:47 de la noche, en la calle Chacracerro. En el video se observa a la víctima, identificada como Angelo Andazabal Reyes, de aproximadamente 30 años, desplazándose en su mototaxi cuando fue interceptado por una motocicleta.

Asesinado de 12 disparos

En la unidad menor se movilizaban dos sujetos. Uno de ellos descendió rápidamente de la motocicleta y abrió fuego contra Andazabal Reyes, quien no tuvo oportunidad de escapar del ataque. Tras efectuar los disparos, el sicario volvió a subir al vehículo en el que se encontraba su cómplice y ambos huyeron del lugar.

El asesinato ocurrió a pocos metros de la vivienda de la víctima, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona. Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.

Durante las primeras diligencias, los agentes encontraron aproximadamente 12 casquillos de bala en la escena del crimen. La cantidad de disparos realizados contra el mototaxista es uno de los elementos que viene siendo considerado por los investigadores mientras buscan establecer el móvil del asesinato y reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Según algunos testigos, el hermano de Angelo habría llegado al lugar luego de enterarse del ataque y lo encontró todavía con signos de vida. Al notar que continuaba respirando, decidió trasladarlo de emergencia a bordo de otra mototaxi hasta el hospital Sergio Bernales, ubicado en Comas.

"Nos asustamos, porque el chico estaba sangrando, y al toque le pasaron la voz a su hermano, se lo llevó en otra mototaxi. Su hermano se dio cuenta que aún respiraba, pero en el hospital falleció", relató una vecina que presenció los momentos posteriores al ataque.

🔴🔵 Comas: Mototaxista es asesinado a balazos a metros de su vivienda



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Investigación en curso

Los vecinos también contaron que Angelo era conocido en la zona por practicar deporte con frecuencia, especialmente fútbol, actividad que realizaba en un parque cercano a su vivienda. La noticia de su muerte causó conmoción entre quienes lo conocían y residen en los alrededores de la calle Chacracerro.

La Policía continúa investigando el caso y revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los dos sujetos que participaron en el crimen. Entre las primeras hipótesis se encuentra un presunto ajuste de cuentas, debido a la ferocidad del ataque, aunque esta versión deberá ser determinada por las investigaciones.