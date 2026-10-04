Terror en plenas elecciones: asesinan a balazos a dirigente de mototaxistas en Carabayllo

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Lo que debía ser una tranquila fiesta democrática en el distrito limeño de Carabayllo se tiñó trágicamente de sangre de manera repentina. Este domingo 4 de octubre, en plena jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un horrendo crimen paralizó a los vecinos de la zona norte de la capital.

Andrés Zúñiga, un conocido trabajador del transporte público local, fue asesinado a balazos a plena luz del día. Según la información preliminar, la víctima no era solo un chofer, sino que presuntamente ejercía como presidente y directivo de la línea de mototaxis ALFAITH S.A.C., un detalle crucial que ha despertado profundas sospechas sobre los oscuros motivos que orquestaron este letal atentado criminal.

La ráfaga mortal en Caudivilla

El reloj avanzaba mientras muchos de los 257 mil electores del distrito acudían a sus respectivos locales de votación, ignorando el horror que se desataba en la urbanización Estrella Solar. El brutal ataque se perpetró cerca del cruce de Caudivilla con Mariátegui, a muy pocas cuadras de la transitada avenida Túpac Amaru y de la sede municipal.

Relatos de testigos presenciales, aún fuertemente conmocionados por el repentino estruendo de los disparos, indicaron que los verdugos fueron dos sujetos que se desplazaban sigilosamente a bordo de una motocicleta lineal. Estos sicarios interceptaron directamente a Zúñiga, abrieron fuego a matar sin mediar palabra alguna y, con la misma frialdad con la que apretaron el gatillo, huyeron velozmente con rumbo desconocido.

Evidencias de una ejecución planificada

Minutos después de la balacera, personal de Serenazgo acudió rápidamente a la sangrienta escena. Allí encontraron el cuerpo sin vida del dirigente tendido en el asfalto, justo al lado de su principal herramienta de trabajo: una mototaxi de placa C3-6969. El perímetro fue acordonado inmediatamente por las autoridades policiales para proteger la evidencia.

En el lugar exacto del ataque, los peritos lograron hallar diversos casquillos de bala, indicios balísticos que resultarán fundamentales para reconstruir la secuencia exacta de los trágicos hechos. El cadáver permaneció en la intemperie a la espera de las diligencias correspondientes ordenadas por el Ministerio Público.

Hasta el cierre de esta edición, agentes especializados de la Policía Nacional del Perú mantienen bajo estricta reserva el posible móvil de este homicidio, evaluando detenidamente si responde a conflictos laborales o extorsivos.

Este trágico asesinato perpetrado en medio de un proceso electoral deja una profunda sensación de desamparo en la comunidad, evidenciando dolorosamente que la implacable ola de criminalidad no detiene su marcha ni respeta las más importantes jornadas cívicas del país.