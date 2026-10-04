'China Polo': dictan 18 meses de prisión preventiva contra presuntos sicarios de Susy Aponte

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Judicial ordenó el internamiento preventivo por un periodo de 18 meses contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, principales sospechosos del violento asesinato de la empresaria Susy Ysabel Aponte Polo, conocida popularmente en la región como 'La China Polo'. La medida busca asegurar la investigación preparatoria.

La decisión fue dictada por el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaylas-Caraz, ubicado en Áncash. Los imputados enfrentan ahora graves cargos penales por el presunto delito de sicariato y por causar lesiones graves a otras cuatro personas presentes durante el atentado armado.

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaylas-Caraz, Áncash, dicta 18 meses de prisión preventiva contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila. (1/2) https://t.co/DB2wDxSzb6 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 5, 2026

Decisión judicial por el letal ataque en Caraz

El atentado que acabó con la vida de la periodista y candidata Susy Aponte Polo, acribillada durante una actividad proselitista, ha exigido respuestas inmediatas. El PJ evaluó el requerimiento fiscal para asegurar el procesamiento de los presuntos operadores del crimen organizado en la región.

"El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaylas-Caraz, Áncash, dicta 18 meses de prisión preventiva contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila", anunció oficialmente el Poder Judicial a través de una publicación institucional en su cuenta de X.

La resolución se sustenta en la intensidad del ataque ejecutado en Áncash, el cual no solo tuvo un objetivo mortal, sino que produjo daños a terceros.

El expediente detalla que los criminales provocaron lesiones graves que afectaron directamente a Noe Rosember Alegre Mendoza, Godofredo Raúl Alba Mendoza, Ana Cecilia Armijos Julca y Evaristo Clodoaldo Chala García.

"Ambos son investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Ysabel Aponte Polo y lesiones graves", complementó la institución judicial en el mismo hilo en 'X', confirmando los cargos penales por este fatídico atentado armado.

Como se sabe la periodista y candidata Susy Isabel Aponte Polo, conocida como "La China Polo", fue asesinada a balazos el 19 de septiembre de 2026 en un mercado de Caraz, Áncash. Días antes, denunció amenazas de muerte por sus investigaciones de corrupción.

El presunto sicario, Luis Iván Obispo Díaz, confesó a la Policía que recibió un pago de entre 10 mil y 15 mil soles por cometer el homicidio. Durante su huida, el atacante resultó herido por agentes policiales que acudieron a lugar de los hechos.