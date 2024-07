Ministerio de Cultura lamenta fallecimiento de integrantes de la Orquesta Antología del Folklore: "Llevó lo mejor de la música andina a todo el país"

El Ministerio de Cultura (MINCUL) compartió un comunicado en su cuenta ante el trágico accidente en las carreteras de Tarma que produjo la muerte de 9 integrantes de la Orquesta Antología del Folklore. La entidad expresó sus condolencias a los familiares, amigos y fanáticos de la agrupación natural de Jauja, Junín. Asimismo, destacó su papel protagónico dentro la música folclórica en nuestro país.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de 9 integrantes de la Orquesta Antología del Folklore. La agrupación, natural de Canchayllo, Jauja, llevó lo mejor de la música andina a todo el país, a través de sus múltiples presentaciones. A sus familiares, amigos y fanáticos, expresamos nuestras más sentidas condolencias", se lee en el comunicado.

Los integrantes de la conocida orquesta se dirigían a un show a Lima tras haber cumplido con una presentación en Oxapampa. El bus de la empresa de transportes 'Tumi de Oro" en el que se trasladaban se volcó estrepitosamente en plena carretera, registrándose dicho accidente en la carretera Oroya - Tarma dejando diez heridos, además de los fallecidos en la región Junín.

A través de sus redes sociales, el líder de los Intergalácticos tras saludar a su público y disculparse con los presentes en su evento, otorgó palabras de apreciación y recuerdo entre sollozos y una voz entrecortada ante los difuntos de la Orquesta Antología del Folklore, cuya mayoría de integrantes perteneció a su agrupación. Además, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas. Finalmente guardaron un minuto de silencio por los fallecidos en el accidente de Tarma.

"Hoy nos embarga una tristeza muy profunda a nosotros los integrantes de los Intergalácticos engreídos del Perú por la partida de los integrantes que la gran mayoría han pertenecido a este grupo y son personas que me han dado su respaldo para hoy seguir haciendo música al lado de todos mis hermanos que gracias a Dios hoy estamos vivos", indica el líder de dicha agrupación.

El último pronunciamiento de la banda se dio por medio de sus redes sociales, en donde publicaron un mensaje alegre y de esperanza sobre el futuro de la agrupación y reportándose sobre su última presentación con el hashtag "somos la orquesta de moda".

"La música no debe parar... Mañana seguimos con la rumba. En esta oportunidad, estaremos amenizando el cumpleaños de nuestro amigo y padrino, el ingeniero Raúl Arcos Blancas (...) Apunta la placa, después no digan que no les avisé, somos la orquesta de moda", se menciona en la publicación de Facebook.