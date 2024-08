Alianza Lima confirma baja para el duelo ante Cienciano: Hernán Barcos no fue convocado por lesión

Las lesiones en Alianza Lima siguen siendo tema recurrente y en la previa del duelo ante Cienciano se confirmó una nueva baja por este motivo. Hernán Barcos, quien salió sobre los primeros minutos del choque ante Sporting Cristal el pasado sábado, no fue convocado por Mariano Soso tras no haberse recuperado de la sobrecarga muscular que lo aqueja desde hace días.

El elenco blanquiazul lo confirmó mediante sus redes sociales luego de anunciar a los futbolistas que concentrarán para enfrentar a los cuzqueños este martes en Matute. En dicha nómina, solo se aprecia a los delanteros Matías Succar, Pablo Sabbag y Kevin Quevedo como disponibles para el estratega argentino.

Cómo se sabe, Hernán Barcos, a pesar de sus 40 años, se ha consolidado como el delantero más importante de esta temporada en Alianza Lima sumando 15 goles entre el campeonato nacional y los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ahora, Mariano Soso tendrá la difícil misión de reemplazar al 'Pirata' en lo que será un partido clave por el liderato del Torneo Clausura que por ahora comparte con Universitario. Por otro lado, Adrián Arregui y Jiovany Ramos tampoco fueron tomados en cuenta por el estratega argentino y poco a poco van perdiendo lugar en el primer equipo íntimo.

Cómo ya es una costumbre al finalizar cada uno de sus encuentros, Hernán Barcos se detuvo a hablar con la prensa luego del empate a cero entre Sporting Cristal y Alianza Lima. El experimentado atacante contó al detalle el dolor que sintió durante los primeros minutos de este encuentro por lo que de inmediato pidió el cambio al comando técnico.

"En los primeros dos o tres piques que hice comencé a sentir que se me cargaba y cuando pedí el cambio es porque no podía correr e iba a perjudicar al equipo y preferí salir. Esperemos que no sea nada", indicó a los medios.