Hernán Barcos se pronunció sobre la lesión sufrida en el duelo ante Sporting Cristal ¿Llegará al partido con Cienciano?

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentaron la noche de este último sábado en lo que fue el partido más importante de la fecha siete del Torneo Clausura. Luego de 90 minutos sin muchas emociones, ambos equipos repartieron puntos por lo que se mantienen en la pelea por coronarse en esta segunda parte del año.

Sin embargo, en el equipo blanquiazul se instauró la preocupación luego que Hernán Barcos tuviera que ser cambiado a los 20 minutos del primer tiempo por una dolencia muscular. El 'Pirata' salió con evidentes signos de dolor por lo que Pablo Sabbag ingresó en su reemplazo.

Al finalizar el encuentro y como ya es costumbre, el experimentado delantero se acercó hasta la zona mixta del Estadio Alejandro Villanueva para brindar sus impresiones del encuentro y pronunciarse sobre su condición física.

En relación a la dolencia que sufrió, Hernán Barcos aseguró que sintió un pequeño dolor sobre los primeros minutos del cotejo el cuál fue aumentado. Por ello, decidió avisar al banco de suplentes y pedir el cambio por precaución.

"En los primeros dos o tres piques que hice comencé a sentir que se me cargaba y cuando pedí el cambio es porque no podía correr e iba a perjudicar al equipo y preferí salir. Esperemos que no sea nada", expresó a los medios.