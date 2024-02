Alianza Lima: "En este momento no hay interés en Paolo Guerrero"

El administrador de Alianza Lima, Diego Guerrero, negó en entrevista con Exitosa, que haya habido un interés por parte del club por el delantero peruano, Paolo Guerrero. Actualmente, el delantero está en un lío mediático por su contratación con el club UCV, y no puede poner de acuerdo con sus directivos sobre el cómo continuará la historia.

El directivo blanquiazul aclaró que no se han fijado en ni un momento en el 'Depredador', pues va contra la normativa deportiva el fijarse en un jugador que ya está vinculado con un equipo, por lo que jamás pensaron en él, por lo menos, desde que estampó su firma con Richard Acuña.

"No, en este momento no hay interés, somos respetosos de la normativa deportiva tanto nacional como internacional. Existe un contrato que mantiene con la Universidad César Vallejo, respetamos eso, y por el momento no hay contacto ni tampoco ningún interés", declaró.