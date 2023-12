Alianza Lima: Kevin Serna revela cómo se sintió luego que Joel Raffo dijo que "no pagaría caprichos" por él

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El flamante futbolista de Alianza Lima, Kevin Serna, confesó cómo se sintió luego que Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, mencionara que no "pagaría caprichos", en referencia a su traspaso, ello luego que los 'Blanquiazules' se adelantaron en la puja por el atacante peruano-colombiano.

¿Arremetió contra Raffo?

El jugador de 25 años quiso despejar las dudas y admitió que tuvo acercamientos con los 'Celestes', pero terminó decantándose por el club de La Victoria.

En entrevista con un medio local, Serna restó importancia a las declaraciones de Raffo. Según indicó, no entrará en "polémicas" y la opinión del dirigente de 'SC' es "respetable".

"Trato de no entrar mucho en polémicas y todo eso. Ya alguien dirá lo que quiera decir, igual es respetable. A veces hay que estar más enterados de cómo pasan las situaciones y qué temas incluyen para eso", señaló en Radio Ovación.

En ese sentido, afirmó que solo está centrado en rendir dentro del terreno de juego. "Siempre me mantengo al margen, nunca trato de entrar en polémica. Me he enfocado en mi trabajo, y hacer lo que mejor sé hacer, que es jugar. Lo de las redes es otro tema, trato de estar siempre alejado de eso", indicó.

"Alianza Lima es mi reto más importante"

Por otro lado, el extremo derecho aseguró que 'AL' es el reto más significativo de su carrera. "Sí, a nivel personal, sé lo que significa Alianza Lima. La historia lo dice por sí sola y soy consciente de que estoy en un equipo grande", expresó.

Raffo y Serna

Como se recuerda, el mandamás de 'SC' mostró su desazón por el fallido fichaje del jugador colombiano. A detalle, mencionó que no "pagarán caprichos" debido a que su consideración respecto al deportista varió significativamente cuando estaba por concretarse.

"Con respecto a Kevin Serna, nuestra evaluación del jugador era una. Cuando nosotros habíamos concretado, todo cambió. Nosotros decidimos no pagar lo que quería ADT porque consideramos que la operación no lo valía, y nosotros no vamos a pagar capricho", expresó enérgicamente.

