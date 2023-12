Kevin Serna sobre la posibilidad de jugar por la Selección Peruana: "Lo haré con las mejores ganas"

El flamante refuerzo de Alianza Lima, Kevin Serna, se pronunció sobre la posibilidad de jugar por la Selección a pocos días de recibir la nacionalidad peruana.

En entrevista con Radio Ovación, el exjugador de ADT se mostró agradecido con el país y aseguró que de tener la oportunidad de ser convocado a la 'Blanquirroja' lo hará de la mejor manera. También, apuntó que pronto debe ser citado para firmar su nacionalización.

"Si se me da la oportunidad de representar al Perú, porque me siento muy agradecido con la gente, con el respeto que se merecen, si me dan la oportunidad, lo haré con las mejores ganas (...) Entiendo que me deben citar en los próximos días para la firma y posteriormente el diploma nada más", declaró.

Por otra parte, Serna reveló que Hernán Barcos fue uno de los que influyó en la decisión de llegar a Matute y destacó las cualidades del 'Pirata' como jugador. Además, agradeció el apoyo de los hinchas 'blanquiazules' en su presentación.

Asimismo, el flamante refuerzo de Alianza Lima indicó que aún no ha jugado en línea de tres como suele utilizar Alejandro Restrepo. No obstante, apuntó que si debe jugar como carrilero en el club 'íntimo' lo hará.

"Todavía no me ha tocado jugar en línea de tres, recorriendo la banda, pero en los partidos que jugué traté de defender. El 'Profe' Franco (Navarro), siempre exigente nos hacía defender. Pero siempre he jugado con alguien detrás defendiendo, pero si me toca hacer la posición, trabajaré mejor para hacerlo bien. De mediapunta sí he jugado, lo hice en Paraguay por mucho tiempo", agregó.