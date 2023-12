¿Y Yotún? Universitario no quiso fichar jugadores de Sporting Cristal, según Jean Ferrari: "Nos divertimos"

Sorprendentes declaraciones. El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre el presunto interés de los 'cremas' en fichar a jugadores de Sporting Cristal y descartó que eso haya sido cierto tras la renovación de Yoshimar Yotún con los 'celestes'.

Las palabras del dirigente 'merengue' tuvieron lugar en entrevista para 'Más allá del portal', para diario El Comercio, donde fue consultado por las palabras del presidente de 'rimense' Joel Raffo, quien aseguró que la 'U' no pudo llevarse a ningún futbolista de Sporting Cristal en este mercado de fichajes.

Al respecto, Jean Ferrari aclaró que Universitario no quiso contar con jugadores 'celestes' para la próxima temporada. Según sostuvo, la administración 'crema' "ya está en otra cosa" y considera que las palabras del directivo 'bajopontino' se deberían a una supuesta mala relación con sus propios hinchas.

"Es mentira. Nosotros no hemos ido por ninguno de sus jugadores. Yo calculo que, claro, como no está teniendo buena relación con su hinchada, quiere mandar mensajes como para que le compre. No tiene lógica que diga no pudimos con tal y con tal. No es que no pudimos, es que no quisimos. Ya nos divertimos, ahora estamos en otra cosa", declaró.