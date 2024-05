¡Sorprendió a todos! Oliver Sonne revela cuál es su comida peruana favorita

El lateral del Silkeborg IF, Oliver Sonne, reveló cuál es su comida peruana favorita y dio detalles de sus avances en aprender español.

En entrevista con Pase Filtrado, el 'Vikingo' fue consultado si ha probado la comida nacional y contó que cuando era niño iba todos los miércoles a casa de su abuela y ella le cocinaba la comida peruana. Además, indicó que, de todos los platos que ha probado, el ceviche y el cuy son sus preferidos.

"Sí, todos los miércoles íbamos a su casa (de su abuela) y ella nos cocinaba. Tuvimos esa tradición por casi ocho o nueve años. Así que he probado mucho (...) Diría el ceviche como el cuy", respondió el nacido en Dinamarca y dejó sorprendidos a los entrevistadores.

Por otro lado, el futbolista de origen danés indicó que está llevando tres clases por semana de español donde le enseñan palabras que se utilizan en el fútbol y manifestó que puede entender mejor el idioma, sin embargo, le cuesta hablarlo.

"Estoy trabajando mucho, es decir, estoy llevando tres clases por semana con un gran profesor. Es muy bueno y está tratando de enseñarme toda la gramática, etc. También se está enfocando de las palabras que se usan en el fútbol y así pueda aprenderlas (...) De hecho puedo entender mucho, pero es un poco difícil de hablar", respondió.

Asimismo, Sonne recordó que Jorge Fossati le pidió que aprenda el idioma para que pueda comunicarse con sus compañeros en los entrenamientos y partidos de la Selección Peruana.

En otro momento de la charla, el 'Vikingo' indicó que su principal motivo por el cual eligió a la Selección Peruana fue el cariño que recibió por parte de los hinchas y destacó la mirada que recibió por parte de su abuela cuando le comentó sobre la oportunidad de representar los colores de la 'Blanquirroja'.

"El mayor motivo para que elija representar a Perú fue todo el amor que recibí desde el inicio. Puedo sentir al país y a todo el apoyo que me dieron desde el inicio. Aparte, la mirada que me dio mi abuela cuando le dije de esta oportunidad me derritió el corazón", argumentó.