Álvaro Barco descarta trabajar con Miguel Torres si es elegido administrador de Universitario

No falta mucho tiempo para que se conozca quién será el nuevo administrador temporal del Club Universitario de Deportes tras la renuncia de Jean Ferrari. Uno de los candidatos es Miguel Torres, exjugador del cuadro 'crema' y quien no tiene el visto bueno del actual director deportivo Álvaro Barco, quien descarta trabajar con él de ser elegido por la Sunat.

El directivo del actual bicampeón del fútbol peruano, consideró que no se debe seguir a una fórmula improvisada y que se debe seguir con la misma línea de trabajo que dejó Ferrari. Su postura respalda la continuidad que le daría la reciente postulación de Franco Velazco, actual encargado de la parte legal del cuadro de Ate.

"Que haya otras lista y que no se sepa nada, que todo lo hayan hecho de manera misteriosa. No merece Universitario ese riesgo. Yo estoy comprometido con esta administración. No voy a participar de una lista que esté improvisada, que de alguna manera esconda a sus candidatos, a sus gerentes", declaró para la prensa el dirigente.