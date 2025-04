¿Alianza o Universitario? Mister Chip elige a su favorito del fútbol peruano: "El más grande"

El reconocido estadístico deportivo Mister Chip ha vuelto a estar en el centro de la conversación futbolera en el Perú, luego de compartir su opinión sobre cuál es, a su juicio, el club más grande del país. ¿Se inclinó por Alianza Lima o Universitario de Deportes?

El equipo de Alianza Lima logró un hito histórico al empatar 2-2 ante Sao Paulo en el Estadio Morumbí, Brasil, rompiendo una racha negativa de 19 derrotas consecutivas en tierras brasileñas en el marco de la Copa Libertadores.

La remontada protagonizada por el equipo, que logró igualar un 2-0 en contra frente a uno de los clubes más prestigiosos de Sudamérica, ha sido considerada una proeza, no solo por la dificultad del rival, sino también por la valentía mostrada en el campo.

Este empate se suma a una serie de victorias impresionantes de Alianza Lima en la edición 2025 de la Copa Libertadores, entre ellas, la eliminación de Boca Juniors en la fase previa, un hecho que sin duda marcó un antes y un después para el club.

Las estadísticas y logros del equipo, junto con su rendimiento en los partidos internacionales, continúan resaltando el crecimiento y la fortaleza de los blanquiazules en el continente.

El reconocido estadístico deportivo, Mister Chip, no tardó en elogiar la hazaña de Alianza Lima. En su participación en el programa 'Despejados', destacó el rendimiento de los victorianos: "Alianza Lima, la semana pasada ante Sao Paulo, consiguió —por primera vez después de 19 derrotas seguidas— puntuar en Brasil un partido de Copa Libertadores".

Además, subrayó que, a pesar de la histórica rivalidad con Universitario de Deportes y Sporting Cristal, Alianza Lima sigue siendo uno de los clubes más grandes de Perú, sino el más grande.

"Alianza Lima es uno de los equipos más grandes del Perú; si no es el más grande. No lo voy a decir categóricamente porque hay mucha pelea ahí con Universitario de Deportes y Sporting Cristal, no me quiero meter ahí, pero es de los más grandes", agregó.