¡Amor a la camiseta! Jairo Concha RECHAZÓ ofertas del fútbol europeo para jugar por Universitario

Jairo Concha se ha convertido, a punta de esfuerzo, en uno de los futbolistas más queridos en Universitario. Seguramente, ahora despertará aún más pasiones, pues reveló que a inicios de año rechazó ofertas del fútbol europeo para ponerse la camiseta merengue.

En una reciente entrevista con el periodista Pablo Ocaña, el mediocampista dio a conocer que a principios de 2024, clubes de Brasil, Suiza y Polonia enviaron ofertas interesados en sus servicios, pero este los rechazó por su hinchaje por la 'U'.

"Si, claro tuve ofertas de Brasil, Suiza y Polonia, pero fue una decisión complicada y tenía que decidir, ya no había más tiempo. Firmé por la 'U' un 10 de enero y ya habían empezado la pretemporada, tuve varios días pensando qué debía hacer y me llamó a firmar por la 'U'", comentó.

Concha también precisó que si bien jugar en el extranjero es uno de sus sueños, no estaba convencido de irse por poco tiempo, y su final de temporada con Alianza Lima

"Uno siempre sueña por ir al extranjero pero no estaba muy seguro ni quería que me pase irme 6 meses o 1 año y y siento que el 2023 no terminé como quería", precisó.