Juan Carlos Oblitas destruye a Christian Cueva tras su último ampay: "No se da cuenta que el tiempo pasa"

Christian Cueva sigue siendo protagonista de los principales portales de espectáculos del Perú debido a las recientes imágenes en donde se le vio en un concierto en Trujillo. El volante sigue acumulando estos episodios a pesar de que tendría todo arreglado con Cienciano para firmar por el resto de la temporada.

Esto no fue pasado por alto por Juan Carlos Oblitas, quien recientemente se refirió a la actualidad de 'Aladino' luego de haber participado en la última Copa América con la Selección Peruana. Como se recuerda, esta convocatoria de Jorge Fossati fue muy criticada por la gente, pues el jugador no había acumulado minuto alguno en los últimos ocho meses.

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol conversó con Percy Olivares en su programa en YouTube, 'Fuera del sistema' donde abordaron el tema Christian Cueva. Ahí, el referente de la Bicolor lamentó que el volante siga siendo protagonista de este tipo de hechos señalando que debería ser más profesional por el bien de su futuro.

Asimismo, el directivo exhortó al '10' pensando en una futura convocatoria, ya que de seguir incurriendo en este tipo de indisciplinas, ni Jorge Fossati ni nadie podrá ayudarlo como se hizo en la Copa América.

"Christian tiene una capacidad que nadie la discute, pero también hay actos que él comete que lo alejan del buen andar de lo que tiene que tener un profesional. Es lo que siempre digo de Christian. Todos lo queremos ayudar, pero si él no se ayuda, entonces es complicado. Así de simple. Y se lo he dicho. Depende de él, no de Jorge Fossati, de Juan Carlos Oblitas, ni de la FPF", inició.